Der Morgen begann für den Thüringer Polizeipersonalrat Christoph Müller (*Name geändert) mit dem Geräusch einer Ramme. Mit dieser brachen am vergangenen Donnerstag schwer bewaffnete Kollegen die Tür auf und verschafften sich Zutritt zu seiner Wohnung. In der befanden sich zu diesem Zeitpunkt Müller und seine völlig verängstigte Familie. Die Ermittler offerierten ihm, dass er Beschuldigter in einem Verfahren wegen Geheimnisverrates sei. Zeitgleich drangen Beamtinnen und Beamte in eine Wohnung eines weiteren Polizeipersonalrates im Raum Saalfeld ein.