Reaktionen Thüringer CDU und Grüne begrüßen Erfolge bei NRW-Landtagswahl

CDU und Grüne in Thüringen haben die Erfolge ihrer Parteien bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen begrüßt. Nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Mario Voigt soll seine Partei auch weiter eine Regierung in NRW führen. Die Thüringer Grünen sprachen vom "historisch besten Ergebnis" bei einer Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die anderen Parteien äußerten sich verhalten bis enttäuscht.