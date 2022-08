Das Interesse am sogenannten Thüringer Reparaturbonus ist ungebrochen hoch. Rund drei Monate nach dem Neustart sind laut Umweltministerium bereits rund 5.700 Anträge zur Reparatur von defekten Geräten bei den Verbraucherzentralen gestellt worden. Ganz oben auf der Liste stehen erneut defekte Mobiltelefone, gefolgt von Waschmaschinen und Kaffeemaschinen- und Automaten.

Laut Ministerium wählt mehr als jeder zweite für die Reparatur ein lokales Fachgeschäft. Auch sogenannte Reparatur-Cafés wurden demnach rege genutzt. Neu ist in diesem Jahr, dass Antragsteller in den Cafés gemeinsam mit einem Hobbyhandwerker selbst Hand anlegen können. Täglich gehen zwischen 50 und 100 Anträge bei den Verbraucherschützern in Thüringen ein.