Der Thüringer Rechnungshof hat scharfe Kritik an der rot-rot-grüne Landesregierung geübt. Die Prüfbehörde sieht bei der Einstellungspraxis von leitenden Mitarbeitern und Staatssekretären in Thüringen schwerwiegende Fehler. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Dienstag von den Rechnungsprüfern veröffentlichter Sonderbericht.