Was liegen bleibt, nach 12 Jahren Präsidentschaft: Die hohen Personalkosten des Landes zu kritisieren, ein Dauerbrenner in den Berichten des Rechnungshofes. Die eigenen Personalkosten sollen da nicht dabei sein. "Ein Abteilungsleiter im Rechnungshof in Rudolstadt bekommt weniger Geld als ein vergleichbarer Posten im Erfurter Ministerium", so Dette.