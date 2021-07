Der Landesrechnungshof geht angesichts der nachlassenden Corona-Auswirkungen nicht davon aus, dass Thüringen im kommenden Jahr neue Schulden aufnehmen muss. Die obersten Finanzprüfer warnten jedoch am Montag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts, es gebe mit Blick auf die Jahre 2023 bis 2025 erhebliche strukturelle Probleme bei den Landesfinanzen,

Im Jahr 2022 habe das Land 1,8 Milliarden Euro an Rücklagen, rechnete Rechnungshof-Direktorin Annette Schuwirth vor. "Das müsste reichen." Für die Jahre danach sehe es jedoch "mau" aus, sollten diese Rücklagen angetastet werden und die Landesregierung ihr Ausgabeverhalten nicht ändern. Der Rechnungshof kritisiert unter anderem die vergleichsweise hohen Personalausgaben in der Landesverwaltung .

Außerdem stellten die Prüferinnen und Prüfer in ihrem Jahresbericht für 2019 mehrere Fälle vor, in denen leichtfertig mit Steuergeld umgegangen wurde.

Der Umbau des ehemaligen Erfurter Steigerwaldstadions in eine Multifunktionsarena mit rund 30 Millionen Euro aus Bundesmitteln stieß beim Rechnungshof schon 2012 auf Skepsis. Nun sehen sich die Prüfer bestätigt: Gleich mehrere Fördervorgaben seien nicht oder nur unzureichend erfüllt worden.

Die Multifunktionsarena in Erfurt von oben. Bildrechte: MDR/Karina-Heßland-Wissel

Konsequent wäre, wenn das Thüringer Wirtschaftsministerium, das das Geld weitergegeben hatte, die Summe von der Stadt Erfurt zurückfordere. Letztlich gehe es darum, dass die Verwaltung das, was sie fordert, auch einfordert, sagte Schuwirth. "Sonst macht sie sich ja irgendwo auch lächerlich."

Auch der Umgang mit dem Gebäude der Thüringer Landesvertretung in Berlin stößt beim Rechnungshof auf Kritik. Das Land hatte das Gebäude knapp 20 Jahre gemietet und 2018 gekauft. In der Zeit sei kein Geld in die Instandhaltung geflossen - nun gebe es einen Baubedarf von fast 17 Millionen Euro.