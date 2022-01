Rechnungshof Thüringens Kommunen erwirtschaften Überschuss im Corona-Jahr

Ein Teil der Thüringer Kommunen ist zu lax beim Eintreiben von Steuern, Beiträgen und Gebühren oder spart an der falschen Stelle. Zu diesem Ergebnis kommt der Landesrechnungshof in seinem jährlichen Prüfbericht zu den Kommunalfinanzen, den der scheidende Präsident Sebastian Dette am Montag in Rudolstadt vorlegte.