Der Thüringer Landesrechnungshof hat den Unterrichtsausfall wegen Lehrermangels gerügt. Das Land sei zu großzügig beim Personaleinsatz, heißt es im Jahresbericht, der am Montag vorgestellt wurde. Verbeamtete Lehrer könnten ein Jahr eher in den Ruhestand als in anderen Bundesländern üblich, so die Kritik der neuen Präsidentin des Rechnungshofs, Kirsten Butzke. Die Altersgrenze müsse wieder auf 63 Jahre angehoben werden, aktuell können verbeamtete Lehrer mit 62 Jahren aufhören zu arbeiten.