Dutzende Rechtsextreme aus Thüringen werden mit Haftbefehl gesucht. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung am Dienstag und beruft sich auf Angaben des Bundeskriminalamtes. Im Herbst vergangenen Jahres waren es demnach 42 Rechtsextreme, die nicht auffindbar waren.

Das sei, so heißt es, im Vergleich zur Bevölkerungszahl "auffällig viel". In Bayern wurden zur gleichen Zeit 128 Rechtsextreme gesucht, etwa dreimal so viele.