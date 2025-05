Peter Oehmichen, Landeselternsprecher in Thüringen, sieht deshalb die Schulbehörde in der Pflicht: "Die Schulbehörde muss im schlimmsten Fall das Unternehmen rausstreichen aus ihrem Anfragekatalog, weil es ist ja so, natürlich schauen die Schulen, wer der günstigste ist. Das ist nun mal so." Oder: "Man muss dem Unternehmen sagen, wenn man dort anruft: Wir möchten nicht, dass der und der Busfahrer da ist." Das müssten vor Ort die Lehrkräfte prüfen und, sollte ein unerwünschter Fahrer auftauchen, notfalls die Fahrt absagen, so die Forderung des Elternsprechers.