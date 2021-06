Vertreter der Thüringer Zivilgesellschaft warnen vor einem Erstarken der rechtsextremen Szene im Land. Zudem blieben auch in der Bevölkerung migrationsfeindliche, antiliberale und autoritäre Einstellungen weit verbreitet, heißt es in den am Dienstag in Erfurt vorgestellten "Thüringer Zuständen 2020".