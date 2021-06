Maßnahmen gegen Rechts Kosten für Einsätze bei Rechtsrock-Konzerten nur selten geltend gemacht

In keinem anderen Bundesland gibt es mehr Neonazi-Konzerte als in Thüringen. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Erfurt (Mobit) hat für 2019 65 Rechtsrock-Konzerte erfasst. Das Innenministerium zählt zwar weniger Konzerte, doch auch der zuständige Minister Georg Maier sagt: Wir haben hier ein massives Problem mit Konzerten von Neonazis. Um dagegen vorzugehen, sollen die Veranstalter solcher Konzerte an den Polizeikosten beteiligt werden. Klappt das?