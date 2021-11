In diesem Herbst wird bereits an dem Fahrplan gearbeitet, der ab Dezember 2023 gilt. Die Angebotsplaner des Landesamtes sind dazu in ständigen Gesprächen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen im Nahverkehr, also Abellio, Erfurter Bahn oder DB Regio und erarbeiten das Grundkonzept. Da geht es letztlich auch um Kapazitäten beim rollenden Material und dem Personal.

Ob eine Station mit dem Regionalzug oder hunderte von Kilometern mit dem Fernverkehr: Der Weg zu einem Fahrplan ist lang. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher