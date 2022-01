Bei Delta war es für Professor Michael Brenner von der Universität Jena noch eindeutig: die Schwere der Verläufe und deren Zahl würden eine Impfpflicht rechtfertigen; bei Omikron ist er da nicht mehr ganz so sicher. Deshalb sein Vorschlag: Das Gesetz zu Ende diskutieren, verabschieden und auf Wiedervorlage legen für den Tag, an dem eine neue gefährliche Variante droht. Dann könnte man schnell und ohne Diskussion die Impfpflicht umsetzen, um im nächsten Herbst eine fünfte Welle zu verhindern. Und wenn es keine gefährliche Variante gibt, dann brauchen wir auch keine Impfpflicht.

Die gesamte Vollzugsdiskussion muss deshalb Teil der Debatte sein, sonst macht sich der Staat lächerlich, sagt Professor Brenner, wenn er etwas vorschreibt, aber am Ende nicht durchsetzen kann. Und das Vertrauen in die Institutionen unseres Gemeinwesens hat in der Corona-Pandemie ohnehin nicht gerade zugenommen.