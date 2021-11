Dass es sich um einen Endspurt handelt, da sind sich die Fachleute ohnehin einig. Allerdings laufen wir weiter mit dem Virus um die Wette. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sagte am 8. Novemeber 2021 Bild-Zeitung, dass sich in den nächsten Monaten aller Voraussicht nach jeder, der nicht geimpft wird, infizieren wird. Mit der Meinung steht er nicht alleine.



Dass das jetzt so schnell gehen könnte, liegt übrigens auch daran, dass wir eine deutlich veränderte Situation haben, verglichen mit November 2020. Wir haben die ansteckendere Delta-Variante, nur noch wenige Einschränkungen z.B. was Treffen betrifft, Großveranstaltungen finden statt, Bars und Clubs haben geöffnet. Delta springt fröhlich von einer Person zur anderen, die Geimpften eingeschlossen, auch wenn sie es in den seltensten Fällen bemerken. Wer nun glaubt, mit dem Delta-Virus als Erstkontakt die bessere Wahl getroffen zu haben, verglichen mit einem Erstkontakt durch einen Impfstoff, der könnte einem schweren Irrtum unterliegen. Deshalb der dringende Appell der Fachleute, die Impfangebote auch gerade jetzt noch zu nutzen, um Weihnachten sicher zu sein.