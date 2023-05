In Thüringen sind die Regeln bezüglich des Haltens "exotischer Tiere" durchaus etwas strenger als in einigen anderen Bundesländern. Im "Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren" sind zum Beispiel die Tierarten genannt, die als gefährlich eingestuft wurden. Wer ein solches Tier halten will, braucht eine Erlaubnis und das nun schon seit 2011.

Gifttiergesetz gegen überforderte Halter

Erst Anfang 2021 hat das Land Nordrhein-Westfalen ein vergleichbares Gifttiergesetz erlassen. Man hat sich viel Mühe gegeben bei dem Gesetz und - wie es eigentlich auch üblich sein sollte - auch Einrichtungen um Stellungnahmen gebeten, die sich am Ende mit den Tieren beschäftigen müssen, die von ihren Haltern nicht mehr zu halten waren.

Auch die Reptilien-Auffangstation im hessischen Sontra, zuständig für Hessen und Thüringen, wurde um eine solche Stellungnahme gebeten, weil sie eine Außenstelle in NRW unterhält. Die Fachleute waren auch schon im Vorfeld des Thüringer Gesetzes beratend tätig. Die erste Empfehlung an die Gesetzgeber in NRW: Lasst die Fachleute ran!

"Nach den bisherigen Erfahrungen raten wir dringend zur Schaffung einer zentralen Koordinierungsstelle, da die anderweitigen Behörden (Artenschutzbehörden/Veterinärbehörden) mit der Abwicklung derartiger Tiere regelmäßig aufgrund mangelnder Ausbildung im Umgang mit derartigen Tieren überfordert sind." Stellungnahme der RAS-Zoo gGmbH zum NRW-Gifttiergesetz

Denn es gibt nach wie vor Bundesländer wie Sachsen, die das Problem an die Kommunen weiterreichen. "Das werde auf kommunaler Ebene geregelt", hieß es auf eine MDR THÜRINGEN-Anfrage seitens der Landesdirektion Sachsen. Den kontrollierenden Behörden würde die Arbeit auch deutlich erleichtert werden, wenn sie nicht bei jedem auffällig gewordenen Tierchen schauen müssen, ob es denn unter ein Verbot fallen könnte. Man müsse die Angelegenheit umdrehen, so James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund: Erlaubt sein darf nur noch, was ausdrücklich erlaubt ist. Ein "Haariger Dickschwanzskorpion" ist zum Beispiel in Namibia heimisch. Bildrechte: imago/blickwinkel

Es ist nun müßig, darüber zu diskutieren, was man höher gewichtet: Das Tierwohl oder die Gefahr, die von einigen exotischen Tieren ausgeht. Was die Gefahr angeht, gibt es in Thüringen quasi eine Negativliste. Das heißt: Für die Tiere, die im Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren verzeichnet sind, gelten besondere Regeln bis zu einer Erlaubnis, sie überhaupt halten zu dürfen. Kängurus sind - wie gesagt - nicht darunter.

Hier sind aber zum Beispiel Bären, Ameisenbären, Mardern, Hyänen, Großkatzen, Ohren- und Rüsselrobben, Elefanten, Nashörnern, Flusspferden, Affen, Nattern, Seeschlangen, Ottern und verschiedene Echsen, Waranen und Schildkröten aufgelistet. Hyäne im Zoo in Leipzig. Hier geht das. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Besitzer häufig überfordert

Das bedeutet auch: Der Hai im Pool, der Alligator im Garten, die Giftspinne im Terrarium stehen in Thüringen nicht auf der Liste. Aber sie landen eben häufig in den Auffangstationen oder Tierheimen, weil ihre Besitzer überfordert sind, die Tiere ausgebrochen waren oder ausgesetzt bzw. behördlich beschlagnahmt wurden.

Sachkundenachweis und Führungszeugnis

Die Zuständigkeit der Bundesländer ist unterm Strich hier nicht sonderlich hilfreich, weil exotische Tiere in Thüringen bekanntlich genauso wenig heimisch sind wie bei unseren Nachbarn in Sachsen oder auch in Brandenburg. Dort fehlt eine vergleichbare Regelung, während die Halter im benachbarten Berlin einen Sachkundenachweis benötigen, alternativ einen entsprechenden Ausbildungsabschluss und dazu noch ein Führungszeugnis, gelten in Brandenburg nur die ganz allgemeinen Tierschutz- und Meldeverordnungen, schreibt der rbb.

Keine Wildtiere in Privathaushalten

Wegen dieses Flickenteppichs fordert der Tierschutzbund schon lange, die Regelungen zu vereinheitlichen und Wildtiere in Privathaushalten grundsätzlich einzuschränken und zu untersagen. In einem nächsten Schritt könne man dann schauen, unter welchen Umständen Ausnahmen zulässig sind mit Blick auf Sachkunde und Artenschutz. Das wäre eben die Positivliste, die viel einfacher handhabbar wäre als die aktuelle Regelung mit den Verboten/Einschränkungen bei diversen Tierarten.