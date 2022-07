Am Anfang steht die ELSTER. Wer schon einen Zugang zu diesem elektronischen Finanzamt hat, kann diesen nutzen. Auch ist es möglich, über den eigenen Zugang die Erklärung für nahe Verwandte abzugeben. Also: Die Oma braucht keinen eigenen Login, hierfür können die Accounts von Kindern und Enkeln genutzt werden.

Die erstmalige ELSTER-Registrierung ist aber leider nicht sofort erledigt. Am Ende der Registrierung bekommt man zwar einen Registrierungslink, aber eben auch diverse Zugangsdaten per Post. Das kann schon mal zwei bis drei Wochen dauern. Das Einloggen selbst geschieht dann nicht – wie sonst im Internet – über einen Benutzernamen und ein Passwort, sondern die Funktion des Benutzernamens übernimmt eine Zertifikatsdatei, die im Rahmen des Anmeldeprozesses erstellt und heruntergeladen wird.

Ich empfehle immer, sich auf dem Computer direkt einen ELSTER-Ordner anzulegen und dort die Zertifikatsdatei abzuspeichern. diese kann auch auf unterschiedlichen Rechnern genutzt werden. Christina Kraus, ELSTER-Expertin Thüringer Finanzministerium

Was brauche ich alles?

ELSTER-Zugang, inklusive Zertifikatsdatei und Passwort Angaben zum Grundstück aus dem Grundsteuer-Viewer wie Gemarkung, Fläche, Bodenrichtwert, Flur, Flurstückzähler und Flurstücknenner (gewöhnlich so geschrieben: Nenner/Zähler, also 123/45) Größe der Wohnfläche (gerundeter Wert aus Bauunterlagen/Kaufvertrag) Aktenzeichen 162/XXX/XXXX/XXX/XXX/X aus dem Informationsschreiben elfstellige Steuer-ID (persönliche Identifikationsnummer) aller Grundstückseigentümer, also z.B. von Ehemann und Ehefrau Die (Einkommen-)Steuernummer jedes Eigentümers, Eheleute haben gewöhnlich eine gemeinsame Gute Nerven und bestenfalls 10 min Zeit

Ich habe noch gar kein Informationsschreiben Das ist ein Fall für die Grundsteuer-Hotline: 0361/57-3611 800. Die Hotline ist montags bis freitags ab 08:00 Uhr erreichbar. Montag bis Donnerstag können Sie bis 17.00 Uhr anrufen und am Freitag bis 16.00 Uhr. Der Vormittag ist übrigens die Spitzenbelastungszeit, der Andrang ist aktuell sehr groß.

Los geht's mit Hauptvordruck GW1

Mit der Adresseingabe sind Sie ganz fix durch, spannend wird es ab Zeile 9 (Gemarkung). An dieser Stelle hilft bereits der Grundsteuer-Viewer, bzw. die Angaben, die Sie dort zum eigenen Grundstück entnehmen können. Einfach im Viewer oben rechts die Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) eingeben und das Grundstück auf der Karte anklicken. Dort sollten alle relevanten Daten erscheinen, die im Zuge des Ausfüllens noch gebraucht werden. Mit dieser Verfahrensweise stolpern Sie auch nicht mehr über die Frage, was bitte Zähler und Nenner sind, weil es im Viewer eindeutig erkennbar ist.

Zähler und Nenner sind Fachbegriffe, die schon immer mit einem Trennstrich dargestellt wurden. Carolin Radtke, Grundsteuer-Expertin Thüringer Finanzministerium

Die verflixte Zeile 11

Wer ein einzelnes Grundstück hat und ein Einfamilienhaus darauf und kein Haus mit mehreren Eigentumswohnungen, der kann bei Zähler und Nenner jeweils eine "1" eintragen. Heißt: 1/1 = ein Ganzes. Teilen sich die zehn Eigentümer der Eigentumswohnungen eines Hauses das Grundstück, dann würde jeder 1/10 eintragen, jetzt macht die Bezeichnung Zähler und Nenner auch Sinn. Das ist dann doch recht einfache Mathematik. Etwas komplexer wird das nächste Feld – wir sind immer noch in Zeile 11. Das ist der sogenannte "Schlüsselwert", das heißt, bei einem Einfamilienhaus auf einem Grundstück wäre das die Auswahl "erste Fläche, Schlüsselwert: 1".

Tatsächlich ist diese Zeile 11 momentan die größte Stolperstelle, bei der die Leute die meiste Hilfe brauchen. Carolin Radtke, Grundsteuer-Expertin Thüringer Finanzministerium

Leider trägt auch die Erklärung, die man erhält, wenn man auf das Fragezeichen klickt, nicht zur allgemeinen Erhellung bei. Hintergrund für die Verwirrung: Es wird hier schon Bezug genommen auf das zweite Formular, die Anlage Grundstück, von deren Existenz die meisten an diesem Punkt noch gar nichts wissen. Dazu später mehr.

Die verschwundene Zeile 41

Die Zeile 41 werden Sie bei ELSTER tatsächlich vergeblich suchen. Das ist noch ein Relikt aus Papierzeiten. An der Stelle, an der Sie auf diese Zeile verwiesen werden, legen Sie einfach für jeden Eigentümer, also jeden Ehepartner, einen eigenen Datensatz an ("Eigentümer hinzufügen"). Das ist auch der Moment für das Eintragen der Steuer-ID (jeder hat eine eigene) und dazu die Steuernummer, die bei Eheleuten in der Regel die gleiche ist und in beide Eigentümer-Formulare eingetragen wird.

Zeile 41 ist ein Relikt aus Papierzeiten. Im ELSTER finden Sie diese Zeile nicht mehr. Bildrechte: dpa

Empfangsvollmacht – ausfüllen oder nicht?

In der Regel nicht, es sei denn, der Grundsteuerbescheid soll an eine andere Stelle gehen als an die eigene Adresse. Das ist für den Fall gedacht, dass ein Steuerberater (den kann man etwas weiter hinten angeben) beim Ausfüllen geholfen hat und den Bescheid erstmal bekommen und prüfen soll. Deshalb möchte das Finanzamt wissen, wer eben geholfen hat und wer am Ende den Bescheid zugeschickt bekommen soll. Da hier nur Postadressen angegeben werden können, verlassen wir an dieser Stelle den digitalen Sektor.

Wenn das Ehepaar den Bescheid direkt zugestellt haben möchte, bleiben diese Felder leer. Carolin Radtke, Grundsteuer-Expertin Thüringer Finanzministerium

Zweites Formular: Anlage Grundstück (GW2)

Die ersten Fragen der Anlage beantworten sich von selbst oder können im Regelfall leer gelassen werden. Ein Stolperstein ist Zeile 4 der Anlage Grundstück (GW2), hier neigt der eine oder andere dazu, das Grundstück unter sich und seinem Ehepartner aufzuteilen, das ist nicht nötig. Hier einfach die gleiche Gesamt-Quadratmeterzahl wie im Hauptvordruck eintragen, passiert das nicht, meckert das System am Ende. Hilfreich sind an dieser Stelle entweder das Beiblatt aus dem Informationsschreiben oder eben die Angaben aus dem Grundsteuer-Viewer.

Hier finden Sie auch den Bodenrichtwert, der eine wichtige Kenngröße zur Berechnung der Grundsteuer ist. In Zeile 13 ist die Wohnfläche einzutragen. Hier bitte aufpassen: Es gibt drei Möglichkeiten für verschiedene Wohnungsgrößen, es kann ja sein, dass es mehrere Wohnungen im Haus gibt. Für die Berechnung der Größe der Wohnfläche gelten die üblichen Richtlinien, was Dachschrägen oder Balkone angeht, im besten Falle geht die Gesamtfläche aus dem Kaufvertrag oder den Bauunterlagen hervor.

Natürlich kommt niemand vom Finanzamt vorbei und misst nach, aber Sie sind schon angehalten, diesen Wert so gut wie möglich zu bestimmen. Carolin Radtke, Grundsteuer-Expertin Thüringer Finanzministerium

Wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, erscheint der befreiende Satz: "Es sind keine Fehler vorhanden". Nach einer Übersicht zur Überprüfung der Angaben kann die Erklärung versendet werden.

Glückwunsch! Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, hat alles geklappt. Bildrechte: MDR/Thomas Becker

Alles ist rot – was tun?

In der Regel können die angezeigten Fehler einzeln angeklickt und behoben werden. Wenn nicht, helfen vielleicht die Klickanleitungen, die von den Finanzbehörden Stück für Stück ins Netz gestellt werden. Für das Einfamilienhaus gibt es diese bereits. Die Klickanleitung für eine Eigentumswohnung folgt zeitnah hier.