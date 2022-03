Über Jahre war das Thema Zivilschutz in Deutschland ein Tabuthema. Wer auch immer ansetzte, über Bunker oder ein Schutzraumkataster nachzudenken, war dem Vorwurf ausgesetzt, Panik zu schüren oder - wenn er denn in verantwortlicher Position war - mehr zu wissen, als er sagt. Und so befinden wir uns aktuell in einer Situation, die nicht optimal ist.

Der Katastrophenwarntag ist uns noch in schlechter Erinnerung und die Kommunikationspannen und Fehleinschätzungen der Lage beim Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ebenso. Und auch wenn wir daraus Schlussfolgerungen gezogen haben, vieles davon ist schlicht noch nicht umgesetzt. Stichwort Sirenen, oder Benachrichtigung per SMS an alle in einer Funkzelle eingeloggte Handys (Cell-Broadcast).

Wir müssen aber auch so ehrlich sein: Für den wirklichen absoluten Ernstfall, also irgendjemand drückt auf den berühmten Knopf, kann es gar keinen Schutz geben. Wir haben dafür weder Schutzräume noch helfen die Jodpillen, die sich derzeit die Überängstlichen unnötigerweise aus der Apotheke holen. Das sind ohnehin die falschen Tabletten und für ganz andere Zwecke gedacht.

Was der Umgang mit einem minderschlimmen Szenario angeht, also konventionelle Bedrohungen oder der Zwischenfall in einem Atomkraftwerk in der Ukraine, können wir immerhin dahingehend beruhigen, dass wir außerhalb der Regionen liegen, die akut betroffen wären. Und selbst wenn der Wind ungünstig steht und uns Teile einer dann auch schon sehr verdünnten atomaren Wolke erreichen, sind genügend "Jod-Tabletten" da, die Frage ist allerdings, ob auch am richtigen Ort.

Die eindringliche Warnung bei diesem Thema lautet: Bloß nicht vorsorglich Jod-Tabletten einnehmen für den Fall, dass in der Ukraine etwas passiert. Das ist nicht nur sinnlos, sondern wegen der Nebenwirkungen auch gefährlich. Zunächst muss man verstehen, welchen Sinn eine Einnahme hat.