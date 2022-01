Nun wird dieses "int32" gern verwendet, um ein Datum abzuspeichern, beginnend mit der Sekunde null, die man einmal auf den 1.1.1970, 0:00 festgelegt hat. Hier fängt man also an, die Sekunden zu zählen. In der Folge hat quasi bis heute jede Sekunde eines Tages eine eindeutige Nummer, bis das "int32"-System an besagte 2 hoch 32-Grenze stößt.