Nun haben wir in Thüringen das Problem, dass in einigen Regionen der Pool aus dem Omikron schöpfen kann, doppelt so hoch ist wie in Bremen und das ist die Gefahr, vor der auch Prof. Dhein warnt. Leider helfen uns auch die bisherigen Genesenen nicht viel, weil sie in der Gruppe der Geimpften oft schon mit erfasst sind, denn viele Genesene haben sich im Anschluss an ihre Erkrankung aufgrund ihrer Erfahrungen mit den Beschwerden dann doch impfen lassen. Und auf noch etwas möchte Prof. Dhein unbedingt hinweisen, nämlich auf den weitverbreiteten Irrtum, was die Impfung leisten muss.