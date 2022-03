Unser Föderalismus hat in der Pandemie schon für viel Verwirrung gesorgt und so ist es auch bei diesem Thema. Als wir am 2. März das erste Mal das Quarantänethema aufgegriffen haben, schien die Lage eindeutig. Ungeimpfte, die sich absondern müssen, laufen Gefahr leer auszugehen. Wer als Ungeimpfter positiv getestet wurde, hat bei einem Quarantänebescheid noch Glück. Das ist offenbar in fast allen Bundesländern so, nicht aber in Thüringen. Deswegen müssen wir das Thema noch einmal aufgreifen. Aber der Reihe nach: