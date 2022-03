Den Absonderungsbescheid stellt immer das Amt aus, bei dem der Arbeitnehmer "verortet" ist. Das ist dann verbindlich, auch wenn der Betrieb in einem anderen Landkreis oder gar Bundesland seinen Sitz hat. Aus dem Bescheid ergeben sich dann auch die entsprechenden Erstattungsregeln.

Mit leichten Symptomen im Homeoffice muss die Arbeitsunfähigkeit nicht zwangsläufig gegeben sein, also gibt es auch keinen Automatismus "positiv getestet = arbeitsunfähig". Allerdings hat man als Infizierter natürlich am Arbeitsplatz nichts zu suchen, das bedeutet: Aus dem amtlich bestätigten Status "positiv" folgt zwingend die Absonderung. Für den "verschnupften" Mechaniker eines Autohauses ist "Homeoffice" kaum möglich, entsprechend kann er sich letztlich aussuchen , ob er seinem Arbeitgeber nun einen Krankenschein vorlegt oder den Bescheid des Gesundheitsamtes .

Tatsächlich macht es für den Arbeitnehmer keinen Unterschied, ob er in den ersten sechs Wochen Entgeltfortzahlung bekommt oder eine Zahlung laut Infektionsschutzgesetz.

Streng genommen ist es seitens des Arbeitsgebers eigentlich unklug, vom Arbeitnehmer einen Krankenschein zu fordern, wenn es einen Bescheid vom Gesundheitsamt gibt. In Abhängigkeit von der Betriebsgröße bleiben die Betriebe bei einer Krankschreibung nämlich mindestens auf einem Teil der Kosten sitzen.

Natürlich gilt: Ist der Arbeitnehmer wirklich krank geschrieben, dann ist Corona nichts anderes als eine Angina. Nun kann man darüber streiten, welchen Schein der Arbeitgeber durch seine Bücher gleiten lässt. Ist der Arbeitnehmer von Amts wegen aus dem Verkehr gezogen, dann muss das Amt dem Arbeitgeber auch die Kosten erstatten . So steht es im Infektionsschutzgesetz.

Weil dort aber auch steht, dass ungeimpfte Kontaktpersonen (das sind die ohne positiven PCR-Test) leer ausgehen können, der Arbeitgeber für diesen also nichts erstattet bekommt, muss er auch nichts zahlen an seinen Arbeitnehmer. Anders sieht es aus, wenn ein positiv Getesteter in Quarantäne muss, dann macht das Infektionsschutzgesetz keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften aus bereits dargelegten Gründen.