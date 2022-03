Die Thüringer Metall- und Elektroindustrie ist strukturbedingt etwas härter betroffen als andere Bundesländer. Sie ist oftmals selbst Zulieferindustrie, also werden viele Vorprodukte benötigt, die eben aus alternativen Quellen nur schwer zu beschaffen sind. Schließlich suchen alle gleichzeitig nach Ersatz in der Welt.

Was ist mit der Landwirtschaft?

Auch wenn es durchaus stichhaltige Hinweise gibt, in der Kürze des Tages ist es nicht gelungen, Kontakt zu einem Thüringer Betrieb aufzunehmen, der in Russland oder in der Ukraine Landwirtschaft betreibt. Gleichwohl aber mit Betrieben, die auch weiterhin mit ihren russischen Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Allerdings ist es ein heikles Thema. Nicht jeder will offen darüber sprechen. Markus Hercher war bereit dazu, er ist u.a. Geschäftsführer der agrar-GmbH Oldisleben.

Russland liefert unter anderem Mähdrescher an Thüringer Landwirte. Bildrechte: dpa

Seit vielen Jahren schon haben er und seine Unternehmen intensive Kontakte zu russischen Geschäftspartnern und er hat die Russen als zuverlässige Menschen kennengelernt. Auch der Handel mit robusten russischen Landmaschinen wie Mähdreschern lief zuletzt vielversprechend und es ist auch nicht angedacht, diese Geschäftsbeziehungen abzubrechen. Er möchte auch nicht die knapp 145 Millionen Russen in eine Ecke stellen mit Putin. Vielleicht ist das sogar ein wenig vergleichbar mit der Situation in der DDR, als wir es auch als unpassend fanden mit der Stasi und dem Zentralkomitee gleichgesetzt zu werden oder noch extremer: Wer möchte heute als Deutscher immer noch ständig für die Verbrechen von Hitlerdeutschland verantwortlich gemacht werden, zwei oder drei Generationen danach?

Was kommt nach dem Krieg?

Natürlich ist es ein Spagat für alle, die derzeit noch Geschäfte in Russland machen. Auf der einen Seite ist das Tagesgeschäft mit russischen Handelspartnern und auf der anderen Seite gibt es die menschliche Katastrophe in der Ukraine, so Markus Hercher. Einen ähnlichen Spagat vollziehen aber alle, die in diesen Tagen Zimmer für die ukrainischen Flüchtlinge herrichten, die letztlich mit Putins Gas beheizt werden. Und über allem steht die Frage: Wie geht es nach dem Krieg weiter?

Die Welt hat nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glück die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland auch nicht komplett eingestellt. Und so etwas müssen wir auch mit Russland hinbekommen. Wir müssen aufpassen, was wir in den aufgeregten Zeiten alles niederreißen, sagt Markus Hercher.

Es kommt der Tag, an dem wir alles wieder aufbauen müssen. Darum warne ich davor, alles abzubrechen. Markus Hercher, Geschäftsführer agrar-GmbH Oldisleben