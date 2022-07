Und dann stellt sich die Frage, welche Art Urlaub es werden soll. In asiatischen Ländern wird oft die Japanische Enzephalitis empfohlen, auch Typhus kann ein Thema sein und Hepatitis A und ggf. auch B.

Das ist wieder sehr von dem jeweiligen Land abhängig. Für einen Cluburlaub am Pool ist man dann vielleicht schon durch, wenn’s in die Wildnis gehen soll mit dem Rucksack, kommt man den Erregern dann doch etwas näher, weshalb sich mitunter auch noch eine Tollwut-Impfung empfiehlt. Das gilt auch dort, wo streunende Hunde unterwegs sind oder Flughunde (Fledermäuse) in Asien oder Südamerika.