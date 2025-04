Über 400 Messstationen gibt es in Thüringen, die unsere Grundwasserstände überwachen. Viele werden nur in größeren Abständen abgelesen, denn Grundwasserbildung ist eine träge Veranstaltung mit schon lokal sehr unterschiedlichen Situationen. Die Grundwasserkarte in Thüringen sieht deshalb ein bisschen so aus, als hätte man Konfetti draufgestreut.

Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures