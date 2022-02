Die Tat ist durch nichts zu rechtfertigen. Trotzdem bleiben Fragen. Wie kann es eigentlich sein, dass solche Leute eine Waffe haben? Was genau ist in dieser Nacht passiert? Was treibt Menschen dazu …? Das alles versuchen die Ermittler gerade herauszufinden.

Fakt ist aber auch, die Tatumstände lassen darauf schließen, dass hier nicht nur jemand erwischt wurde, der sich "einfach mal" ein Stück Wild geschossen hatte, was für sich schon strafbar wäre und Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren nach sich zieht. In besonders schweren Fällen geht es ohne Gefängnis nicht mehr - und diese Fälle sind im Paragrafen 292 Absatz 2 StGB sehr eindeutig definiert.

In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. § 292 Abs. 2 Strafgesetzbuch

Drei Punkte werden zur Beurteilung herangezogen und so wie sich der Ablauf des Verbrechens aktuell darstellt, waren möglicherweise sogar alle drei Punkte erfüllt. Ein besonders schwerer Fall liegt laut Gesetz vor, wenn die Wilderei gewerbs- oder gewohnheitsmäßig betrieben wird oder unter anderem zur Nachtzeit oder wenn die Tat "von mehreren mit Schusswaffen ausgerüsteten Beteiligten begangen wird." Gleich drei erfüllte Punkte, die letztlich dafür sprechen, dass die Wilderei wohl zu einer längeren Gefängnisstrafe geführt hätte. War das der Grund für die Wahnsinnstat?

Wieso hatten die Täter überhaupt Waffen?

Legal waren die Waffen nicht im Besitz der mutmaßlichen Täter und es wurden - zumindest bei dem älteren Verdächtigen - weitere Waffen gefunden. Einen Jagdschein hatten die Täter allerdings nicht. Dem 38-jährigen Hauptverdächtigen Andreas Johannes S. wurde sogar 2008 wegen "fehlerhafter Nutzung von Schusswaffen" die Zuverlässigkeit abgesprochen. Die ist eine Voraussetzung dafür, einen Jagdschein zu bekommen, der das Führen einer Jagdwaffe zur Jagdausübung erlaubt.

Ein Sprecher des Deutschen Jagdverbandes bestätigte MDR THÜRINGEN, dass der mutmaßliche Täter erst kürzlich mit der Beantragung eines Jagdscheins gescheitert ist. Das bedeutet: Ein Jäger war er definitiv nicht.

2020 hat er erneut versucht, einen Jagdschein zu beantragen. Das wurde seitens der Behörde verweigert. Torsten Reinwald, Sprecher Deutscher Jagdverband

Trotzdem sind solche Taten immer Anlass für Diskussionen, wer eigentlich die Reife hat, Jäger zu sein und letztlich schießen zu dürfen. Prof. Sven Herzog, Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der TU Dresden, kritisiert schon länger - unabhängig von diesem Vorfall - dass es in der Bundesrepublik früher höhere Hürden gab, Jäger zu werden. Alleine die Prüfungsbedingungen waren deutlich schwerer.

Somit könnten durchaus auch Menschen Jagdscheine erlangen, "denen es gar nicht um das Thema 'verantwortlich jagen' geht, sondern denen es eher um das Schießen gehen könnte", so Herzog. Also: Wie trennt man bei diesen Prüfungen die Spreu vom Weizen? Prof. Herzog sagt, es könne wieder vorgeschrieben werden, dass man erst ein oder zwei Jahre mit einem Jäger mitgegangen sein muss, um draußen in der Praxis zu lernen.

Ein vorgeschriebenes Praxisjahr wäre eine mächtige Hürde, um zu zeigen, dass man sich wirklich für das Thema Jagd interessiert. Prof. Sven Herzog, Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft TU Dresden