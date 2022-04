Auf der anderen Seite können die Landwirte auch nicht einfach mitten in der Saison die "Fütterung" ihrer Pflanzen einstellen. Dabei gehe es nicht nur um Masse, sondern auch um Qualität, sagt Johannes Schmidt von der Agrargesellschaft Herpf bei Meiningen. Vielleicht spart man so 25 Prozent Kosten, aber halbiert die Erträge. Aber die verdrei- oder vierfachten Preise bei Düngemitteln sind schon eine gewaltige Herausforderung für die Betriebe, zumal erhöhte Erlöse nicht verlässlich sind.

Aktuell importieren wir Phosphor in großem Stil, der in verschiedenen Qualitäten und Verbindungen zum Beispiel in China oder Russland gewonnen wird. Das sind mittlerweile aber Herkunftsländer, die wir gern ersetzen wollen und China hat wegen erhöhtem Eigenbedarf ohnehin die Rolle des Exporteurs in die des Importeurs getauscht. Nun gab es in der Merkel-Ära schon vor dem Ukraine-Krieg die Entscheidung, den vorhandenen eigenen Phosphor zu nutzen, statt ihn zu deponieren.