Mit Gottesdiensten, Konzerten, Wanderungen und weiteren Veranstaltungen begehen die evangelischen Christen in Thüringen am Montag das Reformationsfest. Es erinnert an den Thesenanschlag Martin Luthers, der als Beginn der Reformation gilt. Der Überlieferung nach soll Luther am 31. Oktober 1517 seine Kritik am Finanzgebaren der katholischen Kirche an die Tür der Schlosskirche Wittenberg genagelt haben.

Jenaer Gottesdienst live in der ARD

Der zentrale Gottesdienst fand am Vormittag in der Jenaer Stadtkirche St. Michael statt und wurde von der ARD live übertragen. Die Jenaer Stadtkirche gehört zu den Orten der Reformation, nicht nur weil sich dort die Grabplatte Martin Luthers findet. Luther hatte auf seinen Reisen mehrfach in Jena Halt gemacht und gepredigt.

Die Predigt hielt die Jenaer Pastorin Nina Spehr und sprach dabei über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Unsere Welt ist eine andere geworden", sagte die Pastorin. Gottesdienstteilnehmer äußerten auch Sorge vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Dies sei etwa bei den wöchentlichen Protestdemonstrationen zu beobachten.

In der Stadtkirche St. Michael in Jena fand der zentrale Gottesdienst zum landesweiten Reformationstag statt. Bildrechte: IMAGO / Schöning

Viele Veranstaltungen in Thüringen

Neben dem Gottesdienst in Jena gibt es am heutigen Tag noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen im evangelisch geprägten Thüringen, wo der 31. Oktober ein Feiertag ist. So wird im Lutherstammort Möhra im Wartburgkreis der traditionelle Reformationsmarkt gefeiert. Im gesamten Ort haben etwa 50 Händler und Kunsthandwerker ihre Stände aufgebaut, auch viele Höfe sind geöffnet. Neben einen Festgottesdienst am Lutherdenkmal können die Besucher an der Dorflinde ein Mittelalterfest erleben. Dort backt die "Liebensteiner Tafelrunde" Brot und stellt ihr Geschick im Umgang mit Schwert, Lanze und Armbrust unter Beweis.

In der Stadtkirche Schmalkalden gibt es ab 16 Uhr ein großes Chorkonzert und in Kapellendorf findet ein Festumzug statt, bei dem die beiden neuen Kirchglocken erst durch den Ort getragen und dann auf den Kirchturm gehoben werden. Die beiden neue Bronzeglocken ersetzen ihre 100 Jahre alten gusseisernen Vorgänger.

Auch Halloween wird in Thüringen gefeiert

Am gleichen Tag wie das Reformationsfest findet auch Halloween statt, das ebenfalls tradiotionell am 31. Oktober gefeiert wird. Der Brauch, der ursprünglich von irischen Einwanderern in den USA etabliert wurde, fand in den 1990er-Jahren verstärkt Verbreitung in Europa. In Thüringen gibt es daher heute auch viele Veranstaltung zu Halloween.