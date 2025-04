In manchen Thüringer Regionen ist im März über 80 Prozent weniger Regen gefallen als im Durchschnitt in den Jahren von 1991 bis 2020. Nach Angaben des MDR Wetterstudios wurden etwa an der Station Alperstedt bei Erfurt 5,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Im Referenzzeitraum waren dort im März im Schnitt 30 Liter Regen auf den Quadratmeter.