Die Landesregierung will mit dem Haushalt 2025 den Einstieg in einen Sparkurs schaffen. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sagte nach einer Klausur des Kabinetts in Mühlhausen, ab 2026 zeichne sich ein Haushaltsdefizit von über einer Milliarde Euro pro Jahr ab. Ziel sei daher, bis Ende dieses Jahres eine Rücklage von rund 500 Millionen Euro aufzubauen.