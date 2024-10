Mit Blick auf BSW-Bundeschefin Sahra Wagenknecht sagte Maier, es komme nicht so gut an, wenn von außen Ratschläge erteilt würden, was eine Partei zu tun oder zu lassen habe. Er appelliere an alle Parteien, an einer Lösung zu arbeiten. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN laufen die Friedensgespräche von CDU, BSW und SPD seit drei Tagen. Am Mittwoch dauerten die Gespräche bis spät in die Nacht.