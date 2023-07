Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will sich offenbar von Regierungssprecher Falk Neubert trennen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wird Neubert von seinen Aufgaben entbunden und soll eine neue Verwendung in der Landesverwaltung finden. Der ehemalige sächsische Landtagsabgeordnete der Linken war im Sommer 2020 als Sprecher der rot-rot-grünen Regierung in Thüringen berufen worden.