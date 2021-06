Das Luzernen-Feld wird abgemäht. Martina Härtprich und ihre Nachbarn können nur machtlos zusehen. Als sie tags darauf beobachtet, wie die zurückgekehrte Rehmutter auf dem Feld zwei Krähen verscheucht, bestätigt sich ihr banger Verdacht. "Wir sind das Feld abgelaufen und da haben wir's dann gefunden. Es lag total zerhäckselt da..."

Verstöße gegen den Tierschutz sind strafbar

Martina Härtprich wendet sich an das zuständige Veterinäramt. Amtstierärztin Natalie Hahn holt das Kitz ab und sendet es sofort zur forensischen Untersuchung an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz. Sollte dort festgestellt werden, dass ein Vergehen nach dem Tierschutzgesetz vorliegt, geht der Fall an die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei zur weiteren Ermittlung, sagt Hahn. Dann kann der Mähmaschinenfahrer zur Verantwortung gezogen werden.

Laut §17 TierSchG ist nämlich eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine hohe Geldstrafe zu verhängen, wenn ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund gequält oder getötet wird. Frank Herrmann vom Thüringer Landesjagdverband ist sich sicher: Wenn ein Landwirt wie hier konkret auf ein Rehkitz hingewiesen wurde und das ignoriert, müsse er sich strafrechtlich dafür verantworten.

Das Rehkitz wurde von einer Mähmaschine erwischt und starb. Bildrechte: Martina Härtprich

Vorsorge rettet Rehkitz-Leben

Laut Herrmann seien Landwirte und Maschinenführer grundsätzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Tiere bei der Mahd nicht getötet oder gefährdet werden - auch wenn der ökonomische Druck hoch ist. Gerade während der Ernte sei Zeit oft Geld. Doch es gebe zahlreiche Möglichkeiten, rechtzeitig vorzusorgen und die jungen Rehe vor den Maschinen zu retten.

So könnten die Landwirte etwa vor dem Mähen das Feld mit Hunden absuchen. Wenn sich Landwirte dafür an die örtlichen Jäger oder Jagdpächter wenden, können sie in den meisten Fällen Hilfe erwarten. Sie können die Schnitthöhe auf etwa 20 Zentimeter begrenzen, um neben Rehkitzen auch Bodenbrüter zu schützen.

Auch abschreckende Maßnahmen haben sich bewährt: elektronische Wildscheuchen, aufgehängte Müllsäcke oder Flatterbänder, Kofferradios - wird so etwas am Abend vor der Mahd auf dem Feld aufgestellt, können die Tiere vertrieben werden. Ricken bringen ihre Jungtiere dann meist nachts in Sicherheit. Tagsüber hingegen verlassen sie die Kitze, die noch ohne Eigengeruch sind und sich bei Gefahr instinktiv abducken. Sie wären so auch ohne ihre Mutter vor Feinden geschützt. Wenn nicht die Mähmaschine wäre.

Hilfe aus der Luft

"Eine moderne Möglichkeit, um Kitzverluste auszuschließen, ist der Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkameras", sagt Frank Herrmann. In dem Fall wird das Feld meist im Morgengrauen abgeflogen, um nach den jungen Rehen zu suchen. Die gefundenen Tiere können dann vorsichtig mit Handschuhen in einen Transportbehälter gesetzt und außer Reichweite der Mähmaschine gebracht werden.