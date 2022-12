Kriminalität Innenminister Maier kündigt weiteres Vorgehen gegen "Reichsbürger" an

Laut Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) wird es weitere Ermittlungen und Durchsuchungen in der "Reichsbürger"-Szene geben. Am Mittwoch waren bei einer Großrazzia in elf Bundesländern sowie in Österreich und Italien 25 Verdächtige festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, einen Staatsstreich geplant zu haben.