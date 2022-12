Thüringer AfD-Chef Höcke selbst Teilnehmer auf Demos

Nach MDR-Recherchen zählt Frank Haußner zu einem Organisatoren-Kreis, der regelmäßig Demonstrationen beispielsweise in Gera oder Erfurt anmeldet.

Der AfD-Politiker Höcke nahm an diesen Veranstaltungen mehrfach teil. So sagte er etwa im November in Erfurt während einer Rede: "Wir die Volksopposition im Parlament und die Volksopposition auf der Straße, wir lassen uns nicht spalten. Niemals!".

Johannes Kiess, Soziologe an der Universität Leipzig, verortet den Thüringer AfD-Landesverband, der vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wird, im selben Milieu wie die Reichsbürger-Bewegung.

Wir haben es mit einer breiten weit rechten Mobilisierung zu tun, die aus ganz unterschiedlichen Akteuren besteht Johannes Kiess Soziologe an der Universität Leipzig

"Wir haben diese Netzwerke über die AfD, verschiedene Vorfeldorganisationen und Vereine bis eben hin zu anderen rechtsextremen Parteien wie Freie Sachsen, lokalen Gruppen und eben auch der Reichsbürgerszene.", sagte Kiess auf MDR-Anfrage.

Schnittpunkte bei Demonstrationen und Wahlkämpfen

Die Akteure dieses Netzwerks verfolgten "teilweise unterschiedliche ideologische Ziele", betonte Kiess: "Reichsbürgerei ist nicht die Kernideologie der AfD, aber es gibt Überscheidungspunkte." Man arbeite "schnittpunktmäßig" zusammen beispielsweise bei Demonstrationen oder Wahlkämpfen.

Einig seien sich die unterschiedlichen Akteure in der Ablehnung der liberalen Demokratie. "Im Agieren treffen sie sich darin, die Demokratie sturmreif zu schießen. Da kann man gut zusammenarbeiten, auch wenn man dann die konkreten Ziele doch nicht teilt." Johannes Kiess, Soziologe an der Universität Leipzig, verortet den Thüringer AfD-Landesverband im selben Milieu wie die Reichsbürger-Bewegung. Bildrechte: Universität Leipzig/Swen Reichhold

Aktivist Haußner scheint ein gemeinsames Agieren möglichst vieler extrem rechter Akteure für wichtig zu halten. Deutlich wurde dies im Oktober 2021 bei einem "Informationsabend" zum Thema: "Der Nachweis der Deutschen Staatsangehörigkeit nach RuStAG 1913" in Wünschendorf/Elster südlich von Gera. Haußner hatte das Treffen in den Räumlichkeiten eines Heimatvereins mitorganisiert.

In seiner Eröffnungsrede beschwerte sich Frank Haußner über "AfD-ler", die seine Einladung offenbar ausgeschlagen hatten: "Wir müssen aufhören, über die Stöckchen der dunklen Gestalten an den Schalthebeln der Macht in unserem Land bereitwillig zu springen. Lasst uns Distanzierung und Abgrenzung in den eigenen Reihen beenden! Das ist ein Aufruf an die AfD-ler, die unserem Abend heute fern geblieben sind. Umso mehr freue ich mich, dass einige AfD-ler heute bei uns sind. Uns alle vereint ein Ziel: Die Überwindung des BRD-Unrechtsregimes."

Uns alle vereint ein Ziel: Die Überwindung des BRD-Unrechtsregimes. Frank Haußner Eröffnungsrede bei "Informationsabend" im Oktober 2021 in Wünschendorf/Elster

Welche AfD-Mitglieder an diesem Abend in Wünschendorf/Elster begrüßt wurden, und ob die Thüringer AfD das von Haußner ausgerufene gemeinsame Ziel teilt, ist unklar. Auf Anfrage teilte AfD-Landesprecher Möller dazu mit: "Über die erwähnte Veranstaltung in Wünschendorf liegen keine Erkenntnisse vor."

Aktivist Haußner und Heinrich XIII. Prinz Reuss schweigen zu gemeinsamen Treffen

Frank Haußner reagierte auf eine ausführliche Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht. Offen ließ der Aktivist auch Fragen zu Heinrich XIII. Prinz Reuss, den er in seiner Rede beim "Infoabend" mehrfach erwähnte. "Wir haben im Gebiet des Fürstentums Reuss die einmalige Konstellation einen legitimen Rechts-Nachfolger eines Reichsfürsten zu haben, der den Weg zu Souveränität und Staatlichkeit mit uns gehen will. Ich werde diesen Weg mit ihm gemeinsam gehen und rufe Euch auf diesen Weg ebenfalls einzuschlagen. Lasst uns als nachgewiesene Deutsche entsprechend unserer Abstammung der Staatssimulation BRD den Rücken kehren!"

Rede von Prinz Reuss bei "Infoabend" in Wünschendorf/Elster

Laut Haußner soll Prinz Reuss in Wünschendorf/Elster ebenfalls im Oktober 2021 einen Vortrag gehalten haben: "Ein Höhepunkt in der Reihe der Treffen und Infoabende hier in diesem Raum." Zudem berichtete Haußner seinem Publikum von einer weiteren Begegnung mit dem Adligen im Sommer 2019: "Prinz Heinrich Reuss lud führende Akteure aller Reichsbürgerströmungen zu einem Treffen ein. Er hatte dazu aufgerufen, allgemeinverständliche und von allen tragfähige und rechtssichere Grundlagen zur Rückkehr zur Souveränität und Staatlichkeit auszuarbeiten." 34 Teilnehmer sollen mit dabei gewesen sein.

Ob das zehnstündige Treffen im Ostthüringer Jagdschloss des Prinzen "Waidmannsheil" in Saaldorf stattgefunden hat, ist unklar. Der Rechtsanwalt des Adligen äußerte sich dazu - wie Haußner - auf MDR-Anfrage nicht.

Ein weiteres Reichsbürgertreffen in Thüringen könnte für Ermittler von Interesse sein. Mitte Oktober 2022 fand in einem Hotel in Pfiffelbach im Weimarer Land ein Reichsbürger-Kongress statt.

Auf der Tagesordnung standen Vorträge wie: "Warum das Deutsche Reich wieder entstehen wird" oder "Wahlkommissionen – von Sachsen über Reuss in alle Bundesstatten". Das Publikum soll eine Mischung aus Reichsbürgern, Querdenkern und AfD-Sympathisanten gewesen sein.

Nach MDR THÜRINGEN-Informationen wurde bei dem Treffen auch Heinrich XIII. Prinz Reuss erwartet. Er kam nicht, sein Engagement in der Szene soll dennoch Thema auf dem Treffen gewesen sein.

Bundesanwaltschaft hält sich zu Ermittlungen bedeckt