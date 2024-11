Bildrechte: picture alliance/dpa | Helmut Fricke

Reichsbürger Aufrufe zu Schein-Wahlen von "Wahlkommission Reuß" - Wer steckt dahinter?

28. November 2024, 05:00 Uhr

Prinz Reuß steht derzeit wegen Terrorverdachts in Frankfurt am Main vor Gericht. Gleichzeitig tauchen in Thüringen Aufrufe zu Schein-Wahlen einer selbst ernannten "Wahlkommission Reuß" auf. Wer steckt dahinter?