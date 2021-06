Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat am Dienstag einen Erlass zum Umgang mit Reichskriegsflaggen unterzeichnet. Darin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen gegen sie vorgegangen werden kann, wie das Ministerium mitteilte. Möglich sei es dann, "wenn beim Schwenken oder Zeigen der Flaggen provokative und aggressive Begleitumstände hinzukommen, die ein Klima der Gewaltdemonstration und potentieller Gewaltbereitschaft erzeugen". Dann könnten die Flaggen auch sichergestellt werden. Bislang war vom Gesetzgeber nur die mit dem Hakenkreuz versehene Reichsfahne der NS-Zeit verboten.

Solche Flaggen seien auch im privaten Bereich etwa an Hausfassaden oder in Hausfenstern beobachtet worden. Ende August letzten Jahres hatten Demonstranten sie auf der Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin geschwenkt.