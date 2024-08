Mit dem Hermann-Brill-Preis ehrt die Landtagsfraktion Menschen, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft einsetzen und - wie es heißt - "kein Blatt vor den Mund nehmen". Der Sozialdemokrat Brill, dessen Namen der Preis trägt, wurde 1895 in Gräfenroda geboren, war NS-Widerstandskämpfer und nach dem Krieg kurze Zeit Regierungspräsident in Thüringen. Später floh er in die amerikanische Besatzungszone, wo er von 1946 bis 1949 die Hessische Staatskanzlei leitete.