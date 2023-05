Mehrere Hotels in den jeweiligen Startregionen und im naheliegenden Umland sind auf Gäste eingestellt. Mehr Informationen gibt es hier.

Für Teilnehmer, die mit Wohnmobilen am Zielort Schmiedefeld (Parkwiese Sportplatz) anreisen oder im eigenen Zelt übernachten wollen, ist ein beschränktes Platzangebot vorhanden. Als Ausweichstandort stehen in Schmiedefeld die Parkplätze "Am Skilift", "Schmückestraße". und "Schöne Aussicht" zur Verfügung.

Eine Gemeinschaftsunterkunft für 100 Plätze gibt es vom 12. bis zum 13. Mai in der Sporthalle des Gymnasiums in Neuhaus am Rennweg. Dafür muss eine Isomatte mitgebracht werden. Am 13. Mai gibt es ein Frühstück. Die Anmeldung muss bis zum 20. April unter info@rennsteiglauf.de erfolgen.