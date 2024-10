Die meisten Rennsteigläufer haben sich für den Halbmarathon von Oberhof aus angemeldet. Dort wurden über 2.700 Startplätze vergeben. Beim Marathon ab Neuhaus am Rennweg sind es knapp 1.150.

Am Samstag, 17. Mai, ist es wieder so weit. Dann treffen sich tausende Laufbegeisterte zu Europas größtem Crosslauf. Startschuss für die ersten Läufe ist um 6 Uhr in der Wartburgstadt Eisenach.