Wer am Supermarathon, Marathon, Halbmarathon oder der Marathon-Wanderung teilnimmt, darf sich auf das traditionelle Kloßessen am Abend vor dem Start freuen. Das ist für die Läufer und Läuferinnen inklusive. Auf der Strecke stillen der legendäre Haferschleim, Brühe oder deftige Schmalzbrote den Hunger. Rennsteiglaufpartys mit Livemusik in Oberhof und Schmiedefeld gehören ebenfalls für viele Teilnehmer zum Event dazu.