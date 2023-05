Auch die Sieger im Halbmarathon stehen fest: Roman Freitag vom Leichtathletik Centrum in Erfurt ist nach 21,4 Kilometern als erster über die Ziellinie in Schmiedefeld gelaufen. Damit hat er seinen Titel auf der Halbmarathon-Strecke verteidigt. Bereits zum dritten Mal in Folge dominierte Nadine Hübel aus Fulda in Hessen bei den Frauen. Los ging es für die Halbmarathonis um 7:30 Uhr in Oberhof.

Der Start in Oberhof. Bildrechte: MDR/Karsten Böttger