Jubiläum 2023 Rennsteiglauf 2023: Die Sieger im Supermarathon und Halbmarathon

Hauptinhalt

In Eisenach ist am Samstagmorgen der 50. Rennsteiglauf gestartet. Die Sieger von Halbmarathon und Supermarathon stehen schon fest. In diesem Jahr gehen mehr als 19.000 Teilnehmer an den Start.