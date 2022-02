Die Organisatoren des Rennsteiglaufes planen den Crosslauf weiter als Massenveranstaltung. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Rennsteiglauf GmbH, Dirk Ellinger, sagte, die Läufe sollten am 21. Mai wieder in ihrer gewohnten Form stattfinden.

Für den Halbmarathon von Oberhof aus haben sich bisher bereits rund 6.000 Läufer angemeldet. Momentan wird an Konzepten gearbeitet, um den Rennsteiglauf auch in der Pandemie sicher durchführen zu können. Das Rahmenprogramm soll danach in Angriff genommen werden.