Welche Thüringer Regionen die verstärkten Renteneintritte am stärksten trifft Die verstärkten Renteneintritte in den kommenden Jahren sind nicht nur über die Branchen unterschiedlich verteilt, auch die Thüringer Landkreise sind unterschiedlich betroffen. Einen besonders großen Ü60-Anteil auf dem Arbeitsmarkt weisen der Saale-Orla-Kreis (14,2 Prozent), Suhl (14,1), die Landkreise Hildburghausen (13,8), Saalfeld-Rudolstadt (13,7) und Greiz (13,6) sowie der Kyffhäuserkreis (13,6) auf.

Was die beiden 51-Jährigen erzählen, bestätigen Zahlen und Studien. In Thüringen werden bis zum Jahr 2035 bis zu 250.000 Fachkräfte fehlen, so heißt es in einer in diesem Jahr erschienen Studie im Auftrag des Thüringer Arbeitsministeriums und der Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff).