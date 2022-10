Vergleich Thüringen ist Schlusslicht bei durchschnittlichen Altersrenten

Im Saarland liegen die Altersrenten mit durchschnittlich 1.593 Euro brutto bundesweit am höchsten. Laut Rentenversicherung spiegeln die überdurchschnittlichen Werte an der Saar und an Rhein und Ruhr strukturelle Unterschiede. Früher hätten in diesen Regionen viele Männer in gut bezahlten Jobs im Bergbau gearbeitet. Die erhielten heute darauf vergleichsweise hohe Renten.