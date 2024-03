Bildrechte: imago/Westend61

Daten Wie viele Menschen trotz Rente in Thüringen arbeiten

28. März 2024, 05:00 Uhr

In Thüringen arbeiten immer mehr Menschen im Rentenalter. Das zeigt eine MDR-Analyse von Arbeitsmarktdaten der Agentur für Arbeit. In Zukunft könnte diese Zahl weiter wachsen, denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zusätzliche Anreize zur Arbeit neben der Rente schaffen.