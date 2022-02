Einbezogen werden sollen außerdem Reparaturcafés, von denen es einige in Thüringen gebe, so Siegesmund. Laut Ministerium können Ersatzteile dann zur Hälfte erstattet werden, wenn sie in einem Reparaturcafé in Geräte eingebaut würden. Ersatzteile, die man kaufe und selbst einbaue, könnten über den Reparaturbonus indes nicht anteilig finanziert werden.