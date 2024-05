Retten statt wegwerfen: Bis zu 100 Euro Zuschuss können die Menschen in Thüringen ab sofort für Reparaturen ihrer kaputten Elektrogeräte erhalten. Der Thüringer Reparaturbonus geht vom 15. Mai an in die vierte Auflage, wie das Umweltministerium in Erfurt mitteilte. In diesem Jahr gibt es laut Ministerium eine Neuheit beim Reparaturbonus: Wer für die Reparatur seiner Waschmaschine, seines Handys oder Toasters ein Repair Café nutzt, dem werden sogar die kompletten Kosten erstattet.