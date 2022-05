Förderprogramm Thüringer Reparaturbonus wird wieder gezahlt: Was dabei zu beachten ist

Wer in Thüringen kaputte Elektrogeräte reparieren lässt, kann dafür nun wieder Geld vom Freistaat bekommen: Am Dienstag geht das Förderprogramm zum sogenannten Reparaturbonus in die zweite Runde. Hier fassen wir die wichtigsten Informationen zusammen.